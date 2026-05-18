Научную конференцию для молодежи провели в Воскресенске

В филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ состоялась детская научно-практическая конференция „Территория будущего“. Участниками стали школьники и студенты Воскресенского колледжа, представившие проекты в области химии, технологий и современного производства.

На участие в конференции поступило более 30 заявок от учеников 8–10 классов и студентов. После предварительного отбора к очной защите допустили девять исследовательских работ. Экспертную оценку проектам дали сотрудники филиала «ВМУ», которые вошли в состав жюри.

Авторы работ представили исследования, посвященные минеральным удобрениям, химическим процессам и перспективным разработкам для промышленности. Конференцию в филиале проводят второй год подряд. В компании считают, что такие встречи помогают школьникам и студентам глубже познакомиться с инженерными и химическими специальностями.

Лучшей среди школьных работ признали проект ученицы лицея имени П. В. Стрельцова Марианны Болоховой. Она представила исследование «Синергетический эффект применения минеральных удобрений и бактериальных препаратов». Среди студентов жюри отметило работу Полины Задонской из целевой группы Воскресенского колледжа. Ее проект был посвящен производству кормовых добавок на основе аминокислотных комплексов микроэлементов.

«Все учащиеся старались глубоко разобраться в теме и проделали серьезную самостоятельную работу. Такие инициативы важно поддерживать — именно так формируется интерес к профессии и стремление развиваться дальше», отметил главный инженер филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Сергей Шулятников.

Он также добавил, что среди участников конференции компания рассматривает кандидатов для дальнейшего целевого обучения и профессионального развития на предприятии.