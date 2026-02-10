Научное интерактивное мероприятие провели для детей из Балашихи

В детском технопарке «Кванториум» прошло образовательное мероприятие «Сокровища науки на ладошке», приуроченное ко Дню российской науки. В нем участвовали дети от 6 до 9 лет, которые погрузились в мир науки через теорию и практику.

Программа мероприятия состояла из двух частей — теоретической и практической. Сначала педагоги в доступной форме рассказали детям о законах природы и принципах работы простых механизмов.

Затем юные исследователи перешли к практике и провели свои первые научные эксперименты. Они познакомились с базовыми законами химии и физики, наблюдали за реакциями и делали собственные открытия.

Такие мероприятия играют ключевую роль в развитии подрастающего поколения. Они способствуют формированию научного мышления, пробуждают интерес к изучению окружающего мира и помогают развивать любознательность и творческий подход.