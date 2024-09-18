Научно-технический совет создадут в Серпухове

В Серпухове создадут научно-технический совет. В него войдут ведущие ученые, производители, представители администрации и Совета депутатов.

Решение о создании научно-технического совета приняли на заседании Совета депутатов городского округа Серпухов. Народные избранники рассмотрели документ, который регламентирует порядок создания и состав совета, функции и полномочия органа.

В его состав войдут 25 ведущих ученых и работников производственного комплекса, три представителя администрации и муниципальный депутат.

Научно-технический совет будет создан для того, чтобы сформировать научную, образовательную и инновационную направления политики в округе, а также поспособствовать развитию Большого Серпухова как наукограда.

Все народные избранники проголосовали за создание совета.

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