Научно-технический совет Министерства ЖКХ Подмосковья рассмотрел еще 6 проектов

Обсуждения

В рамках встречи специалисты рассмотрели проектную документацию и технические задания для объектов ЖКХ, которые планируют реализовать в ряде муниципалитетов Подмосковья.

На обсуждение вынесли шесть инициатив, касающихся модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения в округах Люберцы, Мытищи, Фрязино, Коломна, Солнечногорск и Одинцово.

Глава регионального министерства ЖКХ Кирилл Григорьев подчеркнул, что Научно-технический совет сопровождает проекты на всех этапах — от инженерной проработки до оценки экономической эффективности. По его словам, это позволяет поддерживать перспективные технологические решения и внедрять их в муниципалитетах области.

Проекты

Одним из ключевых проектов стало строительство новых очистных сооружений в деревне Островцы городского округа Люберцы. Планируется, что объект сможет перерабатывать до 50 тысяч кубометров стоков в сутки, обеспечив стабильную систему водоотведения для такого же количества жителей. Благодаря запуску комплекса нагрузка на существующую инфраструктуру будет перераспределена.

Еще один крупный проект касается реконструкции очистных сооружений в поселке Свиноедово в округе Мытищи. Комплекс, введенный в эксплуатацию более полувека назад, модернизируют с увеличением мощности почти в три раза — до 2596 кубометров в сутки.

На период работ прием сточных вод обеспечат временные блочно-модульные станции. После обновления объект оснастят современными системами механической и биологической очистки, а также оборудованием для очистки воздуха. Ожидается, что модернизированная инфраструктура сможет обслуживать свыше пяти тысяч жителей и социальные учреждения, включая перспективные жилые кварталы.

Отдельное внимание участники заседания уделили проекту обновления напорных канализационных коллекторов во Фрязине. Речь идет о строительстве участка протяженностью почти 19 километров — от канализационной насосной станции «Московская» до Щелковских межрайонных очистных сооружений.

После завершения работ улучшения затронут более 58 тысяч человек. Реализовать проект планируют в три этапа, при этом основная часть монтажа будет выполнена бестраншейным методом, что позволит сократить сроки и минимизировать повреждение благоустроенных территорий.

Кроме того, эксперты рассмотрели инициативы по строительству водозаборного узла и водопроводных сетей в поселке Усово-Тупик Одинцовского округа, созданию блочно-модульных очистных сооружений в селе Каринское, реконструкции очистных систем в поселке Осенка под Коломной, а также обсудили вопросы эксплуатации насосного оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры в Солнечногорске.

Решения

По итогам заседания все шесть проектов получили заключения и рекомендации Научно-технического совета. В региональном министерстве отметили, что решения НТС играют важную роль при включении объектов в государственную программу Московской области.