Научно-технический семинар для студентов прошел в Балашихе

В Балашихе прошло научное мероприятие, в котором приняли участие сотрудники и студенты‑целевики АО «Криогенмаш», а также студенты, сотрудники и руководители партнерских вузов и предприятий. Участники представили свои научные доклады.

Программа включает три секции, по итогам выступлений в каждой из которых были определены победители. Всего на семинаре представили 18 докладов.

«В настоящее время уделяется повышенное внимание интересу заказчиков к научным разработкам. Хотелось бы, чтобы те доклады, которые мы сегодня прослушаем и выберем лучшие из них, были реализованы и мы смогли продемонстрировать их заказчикам», — заявил генеральный директор АО «Криогенмаш» Евгений Матвеев.

Проведение подобных научных мероприятий запланировано и на следующий год: в апреле 2026 года состоится очередная научная конференция, на которой победители текущего семинара Совета молодых ученых и специалистов АО «Криогенмаш» смогут представить заказчикам реализованные проекты.