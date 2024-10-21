Научно-просветительский лекторий о меценатстве пройдет в Коломне 25 октября

Первый научно-просветительский лекторий «История.РФ», организованный Российским военно-историческим обществом, пройдет в Коломне 25 октября. Мероприятие, которое состоится на базе конькобежного центра, будет посвящено теме меценатства и просветительской деятельности русских промышленников.

Особое внимание уделят предпринимателю Петру Губонину, родившемуся в Коломне в 1825 году. Он сыграл ключевую роль в развитии железных дорог, создании образовательных учреждений и курорта Гурзуф. Девиз мероприятия — «Не себе, а Родине», отражающий наследие Губонина и других известных семей, связанных с Коломной.

Среди спикеров выступят известные историки, журналисты и блогеры, такие как Владимир Кузнецов, Алексей Столяров, Егор Яковлев и другие.

Помимо этого, запланированы открытие «Шахматного клуба РВИО» и несколько тематических выставок, посвященных Петру Губонину и юным защитникам родины. Ознакомиться с полной программой мероприятий и зарегистрироваться на лекторий можно по ссылке.