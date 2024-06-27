Научно-практический центр интегративной медицины заработал в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Научно-практический центр интегративной медицины открылся на территории МОНИКИ имени Владимирского. Врачи помогут подобрать жителям региона с неврологическими заболеваниями индивидуальный план лечения.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, для лечения пациентов в Подмосковье внедряются самые современные методы терапии.

«Сегодня открыли новый центр интегративной медицины. В нем ведут прием врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты», — рассказал Сапанюк.

Пациенты смогут пройти диагностику на биорезонансных аппаратах, а врачи-неврологи подберут индивидуальную схему лечения. Это лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия.

Лечение бесплатно, по полису ОМС. В центр направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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