Научно-практический центр интегративной медицины заработал в Подмосковье
Научно-практический центр интегративной медицины открылся на территории МОНИКИ имени Владимирского. Врачи помогут подобрать жителям региона с неврологическими заболеваниями индивидуальный план лечения.
Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, для лечения пациентов в Подмосковье внедряются самые современные методы терапии.
«Сегодня открыли новый центр интегративной медицины. В нем ведут прием врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты», — рассказал Сапанюк.
Пациенты смогут пройти диагностику на биорезонансных аппаратах, а врачи-неврологи подберут индивидуальную схему лечения. Это лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия.
Лечение бесплатно, по полису ОМС. В центр направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.
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