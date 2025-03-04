Научно-практический симпозиум пройдет в Одинцовском филиале МГИМО

Научно-практический симпозиум «Психология и психоанализ искусства, творчества» пройдет в Одинцовском филиале Московского государственного института международных отношений (МГИМО) 29 марта. Мероприятие состоится в рамках ежегодной международной научно-практической конференции «Современные психотехнологии в управлении, политике, бизнесе, образовании и искусстве».

Программа симпозиума включает в себя актуальные вопросы современных процессов искусства и творчества через призму профессий психолога, психоаналитика и психотерапевта.

Практическая часть занятия посвящена изучению внутренних конфликтов клиентов и пациентов посредством анализа проекций восприятия и творческих работ, а также работе над семейными отношениями с использованием методов психоанализа и арт-терапии. Особое внимание уделяется применению артлогометодик и других инструментов практической психологии и психоанализа для решения возрастных и экзистенциальных кризисов.

Регистрация открыта, программу симпозиума можно посмотреть по ссылке.