Научно-практическая Пушкинская конференция пройдет в усадьбе Вяземы 11 октября

В усадьбе Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина 11 октября пройдет научно-практическая конференция «А. С. Пушкин в Подмосковье и Москве». На мероприятие съедутся ученые, литературоведы, филологи, историки, сотрудники музеев со всей России.

На встрече они представят 20 докладов о великом русском классике, его творчестве, изданиях сочинений и других интересных аспектах жизни поэта.

Подмосковный Минкульт подчеркивает, что участники поделятся неопубликованными ранее исследованиями в данной области. Лучшие работы разместят в научном сборнике статей музея.

В развлекательной программе участников будет ждать экскурсия по дворцу князей Голицыных и концерт классической музыки.

Напомним, что Пушкинские конференции проводятся ежегодно на протяжении тридцати лет и всегда собирают большое число гостей. На встречи приезжают и обычные читатели, жители Москвы и Подмосковья, в том числе и молодежь.