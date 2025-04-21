Научно-практическая конференция школьников прошла в Воскресенске

В школе имени Героя России, летчика-испытателя Сергея Рыбникова в Воскресенске прошла научно-практическая конференция обучающихся общеобразовательных организаций «День науки — 2025». Мероприятие посетили 98 человек.

В научно-практической конференции приняли участие сотрудники управления образования, Государственного социально-гуманитарного университета, филиала объединенной химической компании «Уралхим», руководители и педагоги общеобразовательных организаций, победители и призеры конкурса исследовательских работ с 5 по 11 классы.

На конференции подвели итоги муниципального конкурса исследовательских работ в 2024-2025 учебном году. В Воскресенске конкурсы проведены по 20 предметам. Участники из 17 образовательных учреждений представили 94 проекта. Их подготовили 86 учителей-предметников. В итоге определили 68 победителей и призеров.

На Дне науки представили несколько лучших работ, их авторам вручили награды.

Цель научно-практической конференции — привлечь школьников к науке и исследовательской работе, создать условия для развития творческого потенциала и самореализации учащихся.