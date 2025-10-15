Научно-практическая конференция по робототехнике прошла в Серпухове

На базе Торогово-промышленной палаты состоялась научно-практическая конференция «Перспективы совместного развития кластера «Индустрия робототехники» и предприятий реального сектора экономики Большого Серпухова в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет». Перед студентами Губернского и Серпуховского колледжей выступили ведущие специалисты своих областей: генеральный директор ООО «Робототехника» Александр Хапанцев и директор фабрики ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» Сергей Еремин.

Каждый из них отметил растущий спрос на специалистов в области робототехники. Благодаря сотрудничеству колледжей с предприятиями студенты уже готовятся выполнять под конкретные задачи производства.

Студенты-робототехники также смогли пообщаться и поделиться опытом друг с другом. Некоторые из них уже совмещаю учебу с работой на производстве. Это позволяет им применять полученные знания на практике и развиваться в выбранной профессии. На конференции со своим докладом об опыте работы на заводе «Металлист» выступил студент четвертого курса Губернского колледжа Алексей Скугоров.