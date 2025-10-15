Научно-практическая конференция по робототехнике прошла в Серпухове
На базе Торогово-промышленной палаты состоялась научно-практическая конференция «Перспективы совместного развития кластера «Индустрия робототехники» и предприятий реального сектора экономики Большого Серпухова в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет». Перед студентами Губернского и Серпуховского колледжей выступили ведущие специалисты своих областей: генеральный директор ООО «Робототехника» Александр Хапанцев и директор фабрики ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» Сергей Еремин.
Каждый из них отметил растущий спрос на специалистов в области робототехники. Благодаря сотрудничеству колледжей с предприятиями студенты уже готовятся выполнять под конкретные задачи производства.
Студенты-робототехники также смогли пообщаться и поделиться опытом друг с другом. Некоторые из них уже совмещаю учебу с работой на производстве. Это позволяет им применять полученные знания на практике и развиваться в выбранной профессии. На конференции со своим докладом об опыте работы на заводе «Металлист» выступил студент четвертого курса Губернского колледжа Алексей Скугоров.
Конференция стала важным шагом в развитии сотрудничества между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями муниципалитета. Такое близкое взаимодействие в будущем поможет создать квалифицированный кадровый резерв для отрасли робототехники.
Ключевая задача Федерального проекта «Профессионалитет» — создание образовательно-производственных центров (кластеров), которые будут представлять собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики.