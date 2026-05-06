Научно-практическая конференция по психологии прошла в Красногорске
Мероприятие состоялось на базе центра «Созвездие». Участники обсудили сложный, требующий индивидуального подхода и глубокого осмысления вопрос помощи ребенку с деструктивным поведением.
В конференции приняло участие свыше сотни педагогов из разных уголков Подмосковья. Особое внимание уделили службам кризисного реагирования. От профессионализма работы специалистов зависит компетентность консультаций, а иногда и судьба того, кому эта помощь направлена.
«Кризисная служба предполагает работу всех уровней. И школьного, и уровня регионального центра, как наш центр „Созвездие“, и комиссии по делам несовершеннолетних, и других структур. С моей точки зрения, подобные научно-практические конференции — это огромная методическая помощь специалистам», — отметила педагог-психолог СОШ № 10 Галина Карнаушевская.
В рамках мероприятия были презентованы две научные монографии: по проведению судебно-психолого-психиатрических экспертиз в уголовном гражданском процессе и по профилактике деструктивных форм поведения детей.
Дискуссии продолжились на отдельных тематических площадках. Работа школьного психолога, социализация детей с особенностями здоровья и профилактика девиантного поведения у подростков — всем было что обсудить. Такие конференции проходят ежемесячно, чтобы как можно больше специалистов могли поделиться результатами профессиональных наработок.