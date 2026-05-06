Научно-практическая конференция по психологии прошла в Красногорске

В конференции приняло участие свыше сотни педагогов из разных уголков Подмосковья. Особое внимание уделили службам кризисного реагирования. От профессионализма работы специалистов зависит компетентность консультаций, а иногда и судьба того, кому эта помощь направлена.

«Кризисная служба предполагает работу всех уровней. И школьного, и уровня регионального центра, как наш центр „Созвездие“, и комиссии по делам несовершеннолетних, и других структур. С моей точки зрения, подобные научно-практические конференции — это огромная методическая помощь специалистам», — отметила педагог-психолог СОШ № 10 Галина Карнаушевская.