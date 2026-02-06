Научная викторина прошла для школьников Лыткарина

В рамках празднования Дня российской науки в лыткаринской гимназии № 7 состоялось масштабное просветительское мероприятие. Для учащихся седьмых классов была организована интеллектуальная викторина, подготовленная лекторами Всероссийского общества «Знание» при поддержке Министерства образования Московской области.

Главной задачей интерактива стало наглядное подтверждение связи школьных дисциплин с глобальными технологическими прорывами. Организаторы выстроили логические параллели, которые помогли подросткам по-новому взглянуть на привычные учебники:

«Школьники изучили масштаб экспедиций Николая Вавилова, осознав, как сбор генетических ресурсов растений заложил основы мировой продовольственной безопасности. Участники проследили путь от первых опытов Александра Попова с радиосвязью до создания Игорем Курчатовым первой в мире атомной электростанции. Блок вопросов по геологии и климатологии был посвящен героическому освоению Арктики и развитию Северного морского пути», — отметили организаторы.

Особое внимание в ходе викторины было уделено личностям ученых. Семиклассникам рассказали о том, что научный поиск зачастую требовал настоящего мужества: исследователи работали в прифронтовых госпиталях и в экстремальных условиях полярных станций.