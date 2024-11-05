Научная космическая конференция прошла в Подольске

Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов ракетно-космической корпорация «Энергия» проводится в городе уже в 23-й раз. Разработками молодых ученых из Подольска заинтересовались потенциальные заказчики.

На конференции свои научные изобретения представили работники подольского предприятия «Луч» Андрей Брацук и Семен Ковтун. Специалисты ракетно-космической корпорации с интересом слушали их доклады, задавали множество вопросов и давали советы для доработки предложений.

Инженер-технолог Семен Ковтун выступал с докладом «Синтез нанотрубчатого диоксида титана и исследование его радиационной стойкости» в секции «Материаловедение».

Научный сотрудник Андрей Брацук рассказал об актуальности использования бетавольтаических источников питания. Доклад был представлен в секции «Бортовые комплексы управления, приборы и системы». Такие источники питания могут быть использованы для новейших устройств, таких как чипы энергонезависимой памяти или датчики беспроводной сенсорной сети.

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