Научная конференция психологов Подмосковья прошла в МОНИКИ

Первая областная научно-практическая конференция психологов прошла в МОНИКИ имени Владимирского. Эксперты обсудили достижения психологической службы Минздрава Подмосковья в этом году и обменялись опытом с коллегами.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, конференция стала научно-методической площадкой для обмена опытом медицинских психологов.

«Такие мероприятия помогают актуализировать последние научные достижения, обмениваться опытом и обсуждать новые тенденции в психологии, а также наметить план работы на 2025 год. Обсуждение актуальных тем способствует повышению квалификации специалистов и внедрению новых подходов в практику», — отметила руководитель Центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского Яна Пономарева.

Также отдельным блоком эксперты обсудили важность роли медицинских психологов в развитии корпоративной культуры в медицинских учреждениях. Главные темы — профилактика синдрома эмоционального выгорания и развитие эмоционального интеллекта в коллективах.