Научная конференция прошла в школе № 29 в Химках

Практическое мероприятие «Галактические приключения науки» состоялось 2 апреля. Школьники-исследователи выступили с докладами о космосе, космонавтике и астрономических открытиях.

Учащиеся продемонстрировали не только свои знания, но и настоящую заинтересованность в науке.

«Такие конференции помогают детям по-настоящему погружаться в мир науки, учиться анализировать, исследовать, делать выводы и уверенно представлять свои идеи. Космос всегда вдохновлял человечество на движение вперед, а для нашей страны тема космических достижений имеет особое значение. Очень важно, чтобы у школьников была возможность развивать научное мышление, интерес к открытиям и уважение к великому наследию отечественной науки», — рассказала директор школы, муниципальный депутат и член партии «Единая Россия» Наталья Каныгина.

Конференции помогают углублять знания по астрономии, физике и истории, формировать научный подход и продвигать среди молодежи увлечение космическими исследованиями. Участники оформили информационные стенды и подготовили доклады. Особый акцент сделали на защите работ, где ребята показали, как строить аргументы логично, презентовать итоги и отвечать на вопросы аудитории.

«Когда дети с увлечением рассказывают о космосе, исследованиях и достижениях отечественной науки, становится очевидно, насколько важно поддерживать такие инициативы. Подобные мероприятия развивают кругозор, формируют стремление к знаниям и помогают школьникам почувствовать себя частью большой научной традиции нашей страны», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Депутат Химок Инна Монастырская добавила, что подобные акции создают актуальные условия для учебы и воспитания детей, помогают талантливым детям, улучшают школьную инфраструктуру и вводят свежие подходы к образованию.