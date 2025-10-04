Научная конференция пройдет в историко-художественном музее в Серпухове

В Серпухове в историко-художественном музее пройдет научно-практическая конференция «От Морозовой до Мараевой. Роль женщины в старообрядчестве». Организаторами стали Серпуховский историко-художественный музей, Благотворительный фонд Преображенского Старообрядческого монастыря Москвы и Ферапонтовское общество сохранения и изучения памятников древнерусского искусства.

Эксперты обсудят значимые и трагические периоды русской истории и культуры. Конференция приурочена к двум важным датам: 350-летию мученической кончины боярыни Феодосии Морозовой и ее сподвижниц, а также 180-летию со дня рождения Анны Васильевны Мараевой, знаменитой серпуховской купчихи, известной деятельницы старообрядчества, мецената и коллекционера.

В мероприятии примут участие историки, искусствоведы, культурологи, философы, теологи, краеведы и другие эксперты, занимающиеся изучением старообрядчества. Доклады и дискуссии участников позволят по-новому взглянуть на малоизученные страницы истории и осветить вклад женщин в сохранение традиций.

В течение двух дней эксперты будут обмениваться результатами исследований. Основная цель конференции — обсудить феномен русского старообрядчества и роль женщины в религиозном и культурном движении.