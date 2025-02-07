Научная конференция по космонавтике прошла в Химках

В научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках прошло заседание 18 секции «Королевских чтений — 2025». Конференцию посвятили памяти генерального конструктора ракетно-космической промышленности Советского Союза Сергея Королева и других отечественных ученых.

Ведущие инженеры, конструкторы космической промышленности и другие специалисты обсудили вопросы освоения космоса, а также перспективы развития новейших технологий. Итоги конференции положат начало разработке научных статей, патентов и новых инициатив.

Участников мероприятия познакомили с историей научно-производственного объединения имени Лавочкина, его достижениями, и текущими проектами. Помимо этого, гости посетили экскурсию по музею учреждения.

Отметим, что «Королевские чтения — 2025» провели и в Московском государственном техническом университете имени Николая Баумана, а также в других организациях ракетно-космической отрасли.