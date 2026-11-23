Пресс-служба администраци Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администраци Одинцовского г. о.

В Одинцовском филиале МГИМО обсудили, как законодательство может помочь развитию российской отрасли в условиях санкций и внедрения новых технологий. Участие во встрече приняли представители университетов, бизнеса и юридического сообщества.

Дискуссия состоялась в рамках международной научно-практической конференции «Энергетическая дипломатия. Обеспечение технологического лидерства и суверенитета в условиях санкций».

Одной из главных тем стало правовое регулирование топливно-энергетического комплекса. Участники рассмотрели вызовы, с которыми сталкивается российская энергетика при переходе на новые цифровые системы управления.

Особое внимание эксперты уделили способности страны самостоятельно разрабатывать и применять решения, необходимые для работы отрасли. Они отметили, что значение приобретают не только отечественные разработки, но и законодательные механизмы для их внедрения.