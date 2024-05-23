Научная конференция о хирургическом лечении туберкулеза прошла в Подмосковье

Научная конференция об актуальных вопросах фтизиатрии прошла на базе стационара «Клиника № 2» подмосковного противотуберкулезного диспансера. На ней обсудили роль хирургического лечения органов дыхания и внелегочной локализации.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в конференции приняли участие ведущие специалисты в области туберкулеза. Они обсудили важность хирургичесного лечения заболевания.

«В ходе конференции были обсуждены современные подходы в лечении туберкулёза, включая высокотехнологичные хирургические методы лечения, которые играют важную роль в лечении туберкулеза, особенно в случаях, когда консервативная терапия не достаточна для достижения излечения», — рассказал главврач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Коференцию организовали подмосковный Минздрав, МОНИКИ, первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза.

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