Научная конференция «Много заслуг перед страною родной...» прошла в Волоколамске
В Волоколамском округе прошла научная конференция «Много заслуг перед страною родной…», посвященная 110-летию князя Константина Константиновича Романова. Мероприятие состоялось в Осташевском музее.
В работе конференции приняли участие историки и музейные специалисты из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Алапаевска, а также воспитанники военно-учебных заведений.
Перед началом заседания в храме Святого благоверного князя Олега Брянского прошли панихида по княжеской семье и молебен.
Среди почетных гостей были председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Витальевна Громова, представитель Государственного музея-заповедника «Павловск» Алексей Николаевич Гузанов, директор Государственного архива РФ Лариса Роговая, заместитель министра культуры Московской области Олег Николаевич Дядьков и благочинный Волоколамского округа протоиерей Герман Георгиевич Григорьев.
Заместитель главы Волоколамского округа Марина Арестовна Марнова отметила, что участники конференции обсудили важные вопросы популяризации культурного наследия семьи Романовых, развитие музея исторического комплекса, посвященного великому князю, и сохранение его памяти для будущих поколений.
В ходе мероприятия гостям были переданы редкие книжные издания от фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Особой ценностью стал подарок от музея Императора Николая II — «золотой русский рубин» — бокал, принадлежавший Константину Николаевичу, отцу князя Константина Константиновича.
Торжественная часть завершилась выступлением музыкального коллектива «Melody», чьи вокальные номера придали событию особую атмосферу.