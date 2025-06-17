Научная конференция «Много заслуг перед страною родной...» прошла в Волоколамске

В Волоколамском округе прошла научная конференция «Много заслуг перед страною родной…», посвященная 110-летию князя Константина Константиновича Романова. Мероприятие состоялось в Осташевском музее.

В работе конференции приняли участие историки и музейные специалисты из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Алапаевска, а также воспитанники военно-учебных заведений.

Перед началом заседания в храме Святого благоверного князя Олега Брянского прошли панихида по княжеской семье и молебен.

Среди почетных гостей были председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Витальевна Громова, представитель Государственного музея-заповедника «Павловск» Алексей Николаевич Гузанов, директор Государственного архива РФ Лариса Роговая, заместитель министра культуры Московской области Олег Николаевич Дядьков и благочинный Волоколамского округа протоиерей Герман Георгиевич Григорьев.