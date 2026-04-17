Участник СВО Сергей Чернов из Коломны занимается паралимпийским фехтованием и состоит в резерве сборной России. Спортсмен рассказал, почему выбрал именно такой путь адаптации после ранения.

«В каком еще виде спорта я могу проявить ловкость, выносливость, скорость? Это борьба, натуральная борьба, еще и с оружием», — поделился Чернов.

Тренировки проходят в в комплексе «Коломенский Кремль». После ранения на спецоперации мужчина переосмыслил свою жизнь, стал лучше следить за здоровьем и отказался от вредных привычек. Чернов признался, что первые соревнования давались нелегко.

«Чтобы побеждать, нужно тренироваться, нужно учиться на своих ошибках. Смотреть, как действует противник, анализировать его, чувствовать его, ловить его. Это меня подстегнуло», — отметил участник СВО.