«Натуральная борьба с оружием». Участник СВО из Коломны — о выборе паралимпийского фехтования
Участник СВО из Коломны после ранения выбрал паралимпийское фехтование
Участник СВО Сергей Чернов из Коломны занимается паралимпийским фехтованием и состоит в резерве сборной России. Спортсмен рассказал, почему выбрал именно такой путь адаптации после ранения.
«В каком еще виде спорта я могу проявить ловкость, выносливость, скорость? Это борьба, натуральная борьба, еще и с оружием», — поделился Чернов.
Тренировки проходят в в комплексе «Коломенский Кремль». После ранения на спецоперации мужчина переосмыслил свою жизнь, стал лучше следить за здоровьем и отказался от вредных привычек. Чернов признался, что первые соревнования давались нелегко.
«Чтобы побеждать, нужно тренироваться, нужно учиться на своих ошибках. Смотреть, как действует противник, анализировать его, чувствовать его, ловить его. Это меня подстегнуло», — отметил участник СВО.
Сергей признался, что даже не думал никогда бросить все на полпути. Самым ярким моментом стало получение третьего разряда на соревнованиях в Москве. Чернов победил несколько соперников подряд.
«Вообще все соревнования разные. Хотя ребята приезжают одни и те же. Одни и те же лица на сборах, на соревнованиях. А проходят они всегда по-разному. И всегда разные ощущения. И садишься, ты чувствуешь себя уверенно», — заявил Чернов.
Сергей признался, что не планирует останавливаться на достигнутом, постарается достичь максимума в любимом деле.