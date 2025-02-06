Итоги нацпроекта «Здравоохранение» подвели в Подмосковье

Современные больницы, новые методы диагностики и лечения, фельдшерско-акушерские пункты — это результаты нацпроекта «Здравоохранение», который запустили в 2019 году. В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали, какие изменения произошли в регионе благодаря этой программе.

За время реализации национального проекта в Подмосковье открыли 27 фельдшерско-акушерских пунктов, семь поликлиник в Реутове, Коломне, Раменском, Домодедове, Серпухове, Одинцове и Мытищах, а также два офиса врачей общей практики в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах.

В 2024 году в Лобне открыли новую поликлинику, а в Хотькове запустили современный больничный комплекс с поликлиникой. С участием средств федерального бюджета открыта детская больница в Красногорске.

Еще 722 медицинских аппарата поставили в 2024 году в сосудистые центры, детские поликлиники и онкодиспансеры. За все время работы нацпроекта закупили 5,5 тысячи единиц оборудования.

В 2024 году в Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Истринском и Раменском округах закуплены передвижные медицинские комплексы с оборудованием для диагностики, включая флюорографию и маммографию. В Московской области действуют 58 мобильных бригад, медики провели более 245 тысяч консультаций и обследований.

В 2024 году в Воскресенском округе начал работать центр амбулаторной онкологической помощи. Это уже 25-й подобный центр, открытый в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Более шести миллионов человек, в том числе 1,4 миллиона детей, прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в 2024 году.

С 2025 года началась реализация новых национальных проектов, решение о которых принял президент страны. В их числе — проект «Продолжительная и активная жизнь», который стал преемником национального проекта «Здравоохранение». Он включает в себя 11 федеральных направлений, охватывающих все аспекты здравоохранения — от первичного звена до реабилитации.