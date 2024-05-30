Нацпроект «Производительность труда» сэкономил подмосковному бизнесу 7 миллиардов рублей

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подвело промежуточные итоги работы национального проекта «Производительность труда». Суммарный эффект уже превысил семь миллиардов рублей.

Благодаря технологии бережливого производства, компании перестают нести потери, неизбежные из-за неэффективных подходов ранее.

«Фактически это чистая экономия, которая из года в год, по мере работы компании, становится все более существенной. Показатель по региону в целом также растет весьма высокими темпами», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В нацпроекте участвуют более 270 компаний и 220 из них уже улучшили показатели эффективности своей работы.

В ведомстве напомнили, что заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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