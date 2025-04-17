Национальный парк «Лосиный остров» вошел в топ-3 по посещаемости в России
Росзаповедцентр подвел итоги посещаемости особо охраняемых природных территорий за первый квартал 2025 года. Национальный парк «Лосиный остров» в Подмосковье занял второе место, приняв более 850 тысяч посетителей с начала года.
На первом месте оказался Сочинский национальный парк, где побывали свыше миллиона гостей, а на третьем — Кисловодский национальный парк, который посетили 790 тысяч туристов.
Раннему старту туристического сезона в Подмосковье способствовала аномально теплая весна.
«Лосиный остров» остается одной из самых доступных природных территорий для жителей столичного региона. Он сочетает богатую флору и фауну с развитой инфраструктурой для посетителей.
На территории парка продолжает работать единственная в регионе орнитологическая понтонная тропа. Этот экологический маршрут позволяет наблюдать за птицами в их естественной среде обитания.