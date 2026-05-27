Национальный конкурс механизаторов пройдет в 2026 году

С 19 по 20 июня 2026 года на полигоне МАДИ в Московской области состоится IV Национальный конкурс механизаторов дорожно-строительной отрасли. Это значимое событие для инфраструктурного комплекса России, организуемое Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний при поддержке Стройкомплекса России, ГК «Автодор» и Росавтодора. Оператор мероприятия — А8Экспо.

За три года соревнования получили широкое признание и вышли на международный уровень. За это время участие приняли 382 механизатора из 80 команд, включая молодых специалистов до 23 лет и участников из Беларуси, Казахстана и Китая. Организаторы ожидают новых рекордных показателей по числу участников и географии представительства в 2026 году.

Программа мероприятия включает деловой и конкурсный треки. В первый день пройдет День заказчика — площадка для производителей и потребителей спецтехники. Компании-лидеры отрасли представят новейшие разработки для инфраструктурного строительства. Участников и гостей ждут тест-драйвы спецтехники в реальных условиях эксплуатации.

Во второй день представители команд-подрядчиков поборются за звание лучшего по профессии в семи дисциплинах: автогрейдер, автокран, коммунально-дорожная машина (КДМ), фронтальный погрузчик, экскаватор, бульдозер и сервисное обслуживание спецтехники. Это самая широкая линейка дисциплин за всю историю соревнований.

Более 200 студентов профильных вузов и ссузов примут участие в молодежном треке, где встретятся с лидерами отрасли, пройдут обучающие практики и примут участие в профориентационных мероприятиях.