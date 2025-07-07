Национальная выставка собак всех пород прошла в Ногинске

Площадка стадиона «Знамя» в Ногинске напоминала оживленный собачий мегаполис — здесь можно было встретить как миниатюрных декоративных собачек, так и статных служебных псов. Организаторы подготовили продуманную программу, которая включала и официальные ринги с экспертной оценкой, и динамичные показательные выступления, и профессиональные консультации по уходу и дрессировке.

«Богородский кинологический фестиваль — 2025» объединил две выставки — «Лето в Богородске — 2025» и «Кубок главы Богородского городского округа — 2025». Эти выступления уже не первый год проводят авторитетные кинологические организации — клуб служебного и спортивного собаководства «Русь» и ассоциация «Московия». Для многих заводчиков Подмосковья это событие давно стало важной вехой в календаре.

География участников впечатляла: кроме местных жителей, своих питомцев привезли гости из разных уголков Московской области и соседних регионов. Особый интерес вызывали редкие породы, представленные на выставке.

Торжественная церемония награждения стала кульминацией дня. Победители получили заслуженные награды и специальные призы от партнеров мероприятия. Но главное — все участники смогли пообщаться с единомышленниками, продемонстрировать достижения в воспитании своих питомцев и получить ценные советы от признанных экспертов. По единодушному мнению организаторов и гостей, выставка в Ногинске подтвердила свой статус одной из самых значимых кинологических площадок региона.