Национальная выставка собак всех пород пройдет в Красногорске 15 и 16 ноября

Ежегодная национальная выставка собак всех пород «Евразия-2025» пройдет в Красногорске 15 и 16 ноября. Мероприятие проведут на площадке «Крокус Экспо».

Выставка традиционно привлекает не только отечественных специалистов и любителей животных, но и гостей из-за рубежа, создавая уникальную площадку для демонстрации лучших представителей пород, обмена опытом и знакомства с новыми тенденциями в собаководстве.

В программе значатся чемпионаты под эгидой Российской кинологической федерации, а также всемирные выставки собак, среди которых восточноевропейская овчарка и русская псовая борзая.

В первый день состоятся состязания в рамках «Евразия. Кубок президента РКФ — 2025». Победители рингов будут удостоены звания чемпиона РКФ и титула победителя «Евразия-2025».

Особый статус «specialty» присвоили рингам всех пород. Исключение составят немецкая овчарка и ротвейлер.

Международные выставки восточноевропейской овчарки и русской псовой борзой также проведут в первый день — они соберут владельцев собак из разных стран.

На следующий день пройдут соревнования «Евразия. Кубок СНГ — 2025», а также продолжение состязаний среди всех пород, в том числе специальные ринги в рамках международных выставок.

Гостей также ожидают спортивные мероприятия, лекции и мастер-классы от ведущих кинологов и ветеринаров, посвященные воспитанию и развитию собак.

Особый акцент на конкурсе сделают на юных хендлерах. Участники в возрасте от 10 до 17 лет будут в течение двух дней демонстрировать навыки управления питомцами.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 5 ноября включительно на сайте.