Национальная выставка собак всех пород пройдет в Красногорске 15 и 16 ноября
Ежегодная национальная выставка собак всех пород «Евразия-2025» пройдет в Красногорске 15 и 16 ноября. Мероприятие проведут на площадке «Крокус Экспо».
Выставка традиционно привлекает не только отечественных специалистов и любителей животных, но и гостей из-за рубежа, создавая уникальную площадку для демонстрации лучших представителей пород, обмена опытом и знакомства с новыми тенденциями в собаководстве.
В программе значатся чемпионаты под эгидой Российской кинологической федерации, а также всемирные выставки собак, среди которых восточноевропейская овчарка и русская псовая борзая.
В первый день состоятся состязания в рамках «Евразия. Кубок президента РКФ — 2025». Победители рингов будут удостоены звания чемпиона РКФ и титула победителя «Евразия-2025».
Особый статус «specialty» присвоили рингам всех пород. Исключение составят немецкая овчарка и ротвейлер.
Международные выставки восточноевропейской овчарки и русской псовой борзой также проведут в первый день — они соберут владельцев собак из разных стран.
На следующий день пройдут соревнования «Евразия. Кубок СНГ — 2025», а также продолжение состязаний среди всех пород, в том числе специальные ринги в рамках международных выставок.
Гостей также ожидают спортивные мероприятия, лекции и мастер-классы от ведущих кинологов и ветеринаров, посвященные воспитанию и развитию собак.
Особый акцент на конкурсе сделают на юных хендлерах. Участники в возрасте от 10 до 17 лет будут в течение двух дней демонстрировать навыки управления питомцами.
Для участия необходимо зарегистрироваться до 5 ноября включительно на сайте.