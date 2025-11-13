Национальная технологическая олимпиада Junior прошла в Балашихе

Детский технопарк «Кванториум» из Балашихи стал одной из ключевых площадок проведения финалов Национальной технологической олимпиады Junior по треку «Технологии и роботы». Финальные состязания прошли в «Кванториуме» 11 ноября и собрали юных изобретателей, программистов и робототехников.

Этапы Национальной технологической олимпиады Junior проходят в Московской области с 10 по 18 ноября. Научные соревнования объединяют школьников, работающих над реальными инженерными задачами, используя современное программное обеспечение и оборудование. Финалы охватывают семь треков: космос, роботы, компьютерные игры, искусственный интеллект, виртуальная реальность, среда обитания и киберфизические системы.

Участники олимпиады получают практический опыт командной работы и решение прикладных задач, что позволяет им учиться на практике и готовиться к дальнейшей инженерной карьере. Победители и призеры будут определены 21 ноября. Лучшие команды получат приглашение на слет НТО Junior, который пройдет в Московской области в конце декабря.

НТО Junior — часть масштабного проекта, координируемого Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», национального проекта «Молодежь и дети», «Движения первых» и Агентства стратегических инициатив. В 2025 году заявки подали более 23 тысяч школьников из России и зарубежья, из которых 4 950 прошли в финал.