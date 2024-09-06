Наталья Шляпцева из Дмитрова победила на областном этапе конкурса педагогов-психологов

Педагог из Икшинской школы Дмитровского городского округа Наталья Александровна Шляпцева одержала уверенную победу на региональном этапе конкурса «Педагог-психолог Подмосковья». В соревновании приняли участие сильнейшие специалисты из Московской области.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный поздравил Наталью Александровну с заслуженной победой и отметил, что впереди у нее большая работа по подготовке к всероссийскому этапу.

Конкурс педагогов-психологов в Подмосковье проходил с мая по сентябрь и включал четыре этапа в очном и заочном форматах. Участникам необходимо было представить визитную карточку о себе, составить характеристику на воспитанника и принять участие в конкурсном испытании «Мастер-класс».

Наталья Александровна представила видеоролик, демонстрирующий наиболее эффективные практики и методы ее работы, а затем ответила на вопросы членов жюри. Темой ее мастер-класса стало «Использование технологии Мозартика в работе с детьми дошкольного возраста».

Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса профессионального мастерства состоялась в Корпоративном университете развития образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».