Наталия Федченко из Подмосковья победила на соревнованиях по биатлону

Золотую медаль на всероссийских соревнованиях по биатлону завоевала Наталия Федченко из Подмосковья. Она выступала в возрастной категории от 19 до 21 года.

Спортсменка продемонстрировала выдающийся результат в спринте на дистанции 7,5 километров среди юниорок, опередив ближайшую соперницу из Свердловской области на 5,6 секунды. Бронзовую медаль получила представительница Камчатского края, которую Федченко обошла на 30,2 секунды.

Соревнования проходили с 9 по 13 декабря 2024 года в городе Уват, расположенном в Тюменской области. При этом в сентябре текущего года Наталия Федченко в составе сборной Московской области завоевала серебряную медаль на первенстве России по летнему биатлону, проходившем в Ярославской области.