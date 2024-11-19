Парки в Химках представили афишу на неделю

Парки Химок приглашают любителей активного отдыха поучаствовать в масштабной культурно-развлекательной программе. Афишу мероприятий подготовили парки Толстого, «Дубки», «Экоберег», Величко и «Подрезково».

Жителей округа ждут различные спортивные турниры, тематические мастер-классы, детские интерактивные программы, лекции и многое другое.

В парке имени Льва Толстого пройдут занятия по дыхательной гимнастике и танцевальный вечер. Также желающие смогут насладиться спокойным отдыхом в выставочном комплексе «Артишок».

Парк «Дубки» приглашает жителей на мастер-класс «Осенний лес» и активную развлекательную программу вблизи сцены.

Подвижные игры, спортивные турниры и творческий мастер-класс по актерскому мастерству предлагает парк имени Величко.

Насыщенная программа в выходные позволит отдохнуть на свежем воздухе всей семьей. Актуальную афишу мероприятий можно найти на официальном сайте или в новостных пабликах администрации округа.

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