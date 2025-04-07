Наступившего на иголку ребенка спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из стопы 10-летнего ребенка иглу. Мальчик получил травму во время игры.

Ребенок вскрыл упаковку, в которой находились металлические иголки для вырезания узоров на печенье. Позже он случайно наступил на острый предмет.

В медицинском центре специалисты сделали рентген и убедились, что в стопе есть инородное тело.

«Мы аккуратно достали иголку специальным инструментом „Москит“. Процедура длилась не больше трех минут и прошла успешно», — пояснил заведующий травматологическим пунктом Артем Лисенков.

Через несколько часов юного пациента выписали.

Врачи призвал родителей внимательно относиться к выбору игрушек для детей.