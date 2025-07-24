Настольную военно-патриотическую игру создали в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск сотрудники библиотеки совместно со школьниками реализовали уникальный проект «Солнечногорск: Личные истории забытого сражения». Он стал победителем 13-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

В проекте приняли участие 25 школьников из средних классов. Они собирали информацию об истории войны, посещали квесты, общались с краеведами и составляли вопросы для карточек. Итогом работы стала настольная военно-историческая игра. Всего получилось 100 экземпляров.

Заведующая библиотекой имени Бориса Васильева Марина Богатова презентовала игру-бродилку «Передай историю».

«Игровое поле выполнено в форме карты округа. Обойти ее нужно четыре раза — символично количеству лет Великой Отечественной войны. Игрокам нужно будет пройти путь от лейтенанта до маршала. Чтобы победить, нужна тактика, ведь в игре есть опасные места на выбывание», — сказала Марина Богатова.

Турнир среди школьников, которые сразятся в игре, пройдет в сентябре. В дальнейшем сотрудники библиотеки планируют презентовать ее в образовательных учреждениях и молодежных центрах Солнечногорска