Настольную игру «Ситиполию» создали в Балашихе

Создатели игры поместили на игровое поле промышленные предприятия, снабжающие организации, спортивные объекты и железнодорожные станции Балашихи. Если участник перейдет на клетку «Квиз» — он должен сканировать Qr-код и ответить на вопросы о городе. Игрок получит бонусы за правильные ответы. В комплекте — поле для ходов, ситирубли, карточки и городская казна.

«Нам есть чем гордиться, но, к нашему огромному сожалению, не все знают о тех предприятиях, которые формируют наш бюджет, которые помогают нам реализовывать проекты в социальной сфере на территории Балашихи. Благодаря этой игре мы надеемся, что дети будут погружаться в эти вопросы, им будет интереснее играть в „Ситиполию Балашихи“, чем в обычную монополию, так как на игровом поле будут названия, с которыми они встречаются ежедневно», — сказала начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи Ольга Егерева.

Играть будет доступна в библиотеках, колледжах и школах городского округа для жителей старше 14 лет.

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