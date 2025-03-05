Настольную игру «Ситиполия» выпустили в Одинцове

Союз «Одинцовская торгово-промышленная палата» совместно с командой «Ситиполия» разработали новую настольную игру «Ситиполия. Одинцово», вдохновленную «Монополией». Игра уникальна тем, что на ее поле представлены местные компании, работающие в городе Одинцово.

Настольная игра «Ситиполия. Одинцово» ориентирована на горожан в возрасте от 15 до 35 лет. Покупка игры дает доступ к бонусам — бесплатным предложениям от партнеров проекта. В настоящее время в число партнеров входят 28 компаний. Предпринимателям предлагается участие в последующих тиражах игры для расширения возможностей продвижения своего бренда.

Для размещения своего бренда на игровом поле и получения уникальных преимуществ сотрудничества с проектом представители бизнеса могут связаться с «Одинцовской торгово-промышленной палатой». Авторы игры открыты для новых идей и предложений, направленных на повышение интереса к проекту. Подробности доступны в Телеграм-канале проекта.