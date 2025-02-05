Настольная экономическая игра появилась в Балашихе

В Балашихе появилась уникальная настольная игра «Ситиполия Большая Балашиха», которая позволяет школьникам и жителям округа стать настоящими акулами бизнеса. Игра, созданная по аналогии с классической «Монополией», предлагает участникам «покупать» и «продавать» предприятия округа, используя специальные игровые деньги — ситирубли. Сейчас по ней проходят экономические турниры в школах Балашихи.

Создатель проекта Олег Чернецов рассказал, что идея «Ситиполии» была разработана в 2021 году и первоначально реализована молодыми активистами из Зеленограда. С тех пор проект охватил уже порядка 100 городов России и СНГ, от Владивостока до Калининграда.

С каждым днем «Ситиполия» набирает популярность. В Балашихе уже прошло несколько турниров, на которых собирались большие группы школьников. Например, в гимназии № 11 в игре приняли участие более 100 старшеклассников.

Игровое поле «Ситиполии» украшено изображениями реальных объектов округа, таких как предприятия «Рубин» и «Криогенмаш», усадьба Горенки, железнодорожные станции и спорткомплексы. Эта новая интерпретация может стать отличной альтернативой «Монополии», которая ушла из России. Более того, «Ситиполия» была признана лучшим промышленным сувениром России на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», где участвовало более трех тысяч проектов.