«Настоящий пример». Андрей Воробьев наградил представителей ветеранских организаций в Подмосковье

В преддверии Дня победы губернатор Андрей Воробьев наградил героев и представителей местных ветеранских организаций в Подмосковье. Он поблагодарил их за труд и поздравил с предстоящим праздником.

Награды получили те, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи и помогает сохранять память о Великой Отечественной войне. Благодарственные письма получили Валерий Нечай из Реутова, Любовь Петрова из Одинцова, Сергей Фролов из Шатуры, а также начальник областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий.

«Вы — настоящий пример для тех, кто сейчас защищает страну, кто ждет бойцов дома и помогает фронту. Здоровья всем героям. Поздравляю с приближающимся праздником!» — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, несколько человек получили звание почетного жителя Подмосковья. Это Александра Алешина из Орехово-Зуево, Александр Золотов из Балашихи и Николай Козлов из Серпухова.

Всего в Подмосковье проживают более 17 тысяч ветеранов, из которых более 400 — фронтовики.