Настенная роспись украсила культурный центр в Богородском округе

В Культурном центре «Обухово» открыли пространство для приема почетных гостей. Его главное украшение — эксклюзивная настенная роспись «Живая память о нашем прошлом, настоящем и будущем», созданная художницей Ольгой Климовой.

Работа выполнена в технике графической живописи и представляет собой визуальную летопись поселка Обухово. Четыре стены символизируют четыре страницы истории, объединенные единым строгим стилем. Время здесь застыло в четких линиях, чтобы рассказать о родном крае без лишних слов.

На одной из стен изображен храм Петра и Павла — духовный маяк Соснового Бора, символ веры и устремленности к высокому. Рядом — часовня Казанской Божией Матери, застывшая в тихой молитве, образ которой напоминает о силе духа и небесном заступничестве. Следующий сюжет — обелиск павшим воинам. Лаконичная форма памятника хранит память о цене мира и о тех, кто подарил нам возможность жить под мирным небом.

Отдельная страница летописи посвящена промышленному наследию края. На росписи изображено старинное здание суконной фабрики Анисима Тюляева и сыновей. Этот образ стал данью уважения труду и мастерству предков, чьи усилия заложили основу процветания земли. Завершает композицию сам Культурный центр «Обухово» — сердце современной жизни поселка.