Наставница программы «Герои Подмосковья» поделилась с военными своим опытом

Одной из наставников программы «Герои Подмосковья» стала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная. Она поделилась опытом военнослужащими, которые участвуют в проекте и проходят стажировки.

Участники программы получают личного ментора, который помогает освоиться в новой профессиональной среде и продолжает сопровождать после трудоустройства. Одним из таких наставников стала Нагорная, которая курирует социальную сферу региона.

«Основное направление программы — это, безусловно, подготовка управленческих кадров из наших героев, которые имеют большой опыт прохождения воинской службы на СВО, либо имеют другой управленческий опыт, связанный с военными действиями и защитой Родины», — подчеркнула она.

Наставничество является ключевым этапом проекта. Программу разработали преподаватели РАНХиГС, а обучение проходит на базе мастерской управления «Сенеж».