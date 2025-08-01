Наставников из Подмосковья пригласили к участию во всероссийском конкурсе

Подмосковных наставников пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе. Регистрация открыта до 30 октября, рассказали в пресс-службе Минпросвещения России.

Цель его проведения — сформировать базу практик и определить лучших специалистов сферах образования, воспитания, молодежной политики, а также в общественной и социальной деятельности, государственном и муниципальном управлении.

Конкурс организован в два этапа в дистанционном формате. До 10 октября доступна регистрация.

Далее с 11 октября по 10 ноября пройдет отборочный этап. Итоги подведут в ноябре.

Подробная информация и положение размещены на официальной странице мероприятия. Подать заявку можно по ссылке.