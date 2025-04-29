Наставники-просветители Подмосковья присоединились к марафону «Знание.Первые»

С 28 по 30 апреля по всей стране проходит федеральный просветительский марафон «Знание.Первые». В этом году его приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

От Московской области в проекте участвуют 98 человек из сообщества наставников-просветителей. Главной площадкой марафона стал Музей Победы в Москве. Здесь собрались ветераны, Герои России, ученые, деятели культуры, участники СВО и бизнесмены. Участники делятся с молодежью своими знаниями, опытом и историями.

В программе марафона — выступления известных спикеров, среди которых председатель правительства России Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, министр спорта Михаил Дегтярев и другие.

Все мероприятия марафона «Знание.Первые» транслируют на телеканале «Знание.ТВ» и доступны для просмотра в соцсетях.