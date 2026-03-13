Наставники из КХЛ и ВХЛ провели тренировки для юных хоккеистов Солнечногорска

Очередные занятия в рамках проекта «Красная Машина Двор — связь поколений» прошли на центральном катке в городском парке культуры и отдыха 8 и 10 марта. Мероприятие провели профессиональные наставники, имеющие опыт выступлений в КХЛ и ВХЛ, — Илья Иванов и Максим Гончаренко.

Тренировки собрали около 40 юных спортсменов в возрасте от пяти до 14 лет. Они были разделены на группы в зависимости от уровня подготовки. Благодаря этому и опытные игроки, и новички смогли более эффективно отработать технику катания, владение клюшкой и шайбой, а также сразиться на льду с тренерами.

Организаторами проекта выступают Федерация хоккея России и школа «Красная Машина Юниор» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, Минспорта и Минблагоустройства региона. Занятия проходят в интерактивном формате и бесплатно, участникам предоставляется вся необходимая экипировка.

«Мы видим большой отклик от жителей, ведь такие инициативы популяризируют здоровый образ жизни и делают профессиональный спорт доступным для каждого ребенка. В марте запланированы еще три занятия, и мы приглашаем всех желающих присоединиться к тренировкам», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.