Наставник команды «Легион-Реутов» получил звание «Тренер года

В конце 2025 года подвели итоги национального рейтинга среди тренеров по силовым видам спорта. Из 250 специалистов со всей страны звание «Тренер года» получил Сергей Саливон — наставник команды «Легион-Реутов», которая базируется в спортивном клубе «Волна» в Реутове.

Это признание стало закономерным итогом года, в котором подопечные Сергея добились выдающихся результатов. В частности, они заняли второе место на всероссийском турнире по пауэрлифтингу «Железный рейтинг» в Калуге.

Рейтинг тренеров формируется по объективным показателям: учитывается количество подготовленных спортсменов высокого уровня. За 2025 год Сергей Саливон и его команда добились значительных успехов: около 5 высших «элитных» званий в альтернативных федерациях, 10 новых мастеров спорта международного класса, 15 мастеров спорта и более 20 кандидатов в мастера спорта и перворазрядников.

Сам Сергей пришел в пауэрлифтинг после завершения карьеры в кикбоксинге. В 2013 году в зале СК «Волна» он встретил своего наставника Георгия Константиновича Лазариди, который, по словам спортсмена, подарил ему любовь к железу и сформировал его как тренера.

Свой подход к работе Сергей описывает так: «Я не воспитываю чемпионов, а воспитываю характер, который и дает победы». Он считает пауэрлифтинг «спортом для ленивых», но с важной оговоркой о необходимости работать над собой каждый день.

Под руководством лучшего наставника тренируются около 87 человек в рамках международной команды, включая представительства в Белоруссии и Кыргызстане. Возрастной диапазон учеников огромен: от 10 до 67 лет. Тренер с одинаковой страстью работает и с детьми, и со взрослыми, помогая каждому ставить личные рекорды.