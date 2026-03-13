Насосное оборудование заменили на водозаборном узле в Воскресенске

Сотрудники «Мособлводоканала» завершили работы в селе Барановское. На водозаборе установили новый насосный агрегат марки ЭЦВ, который используется в вертикальных скважинных установках, и частично обновили водоподъемные трубы.

Новое оборудование предназначено для подъема воды из глубоких артезианских скважин и колодцев. Оно обеспечивает необходимое давление для транспортировки воды в систему питьевого водоснабжения населенного пункта. Благодаря модернизации поддерживается стабильный напор и расход воды в сетях хозяйственно-питьевого назначения.

Установка современного насосного агрегата повысит надежность водоснабжения жилых домов, предприятий и социальных объектов в селе Барановское. Работы выполнены в рамках плановой модернизации оборудования «Мособлводоканала», направленной на улучшение качества предоставляемых услуг.