Насосное оборудование обновили в котельной поселка Менделеево в Солнечногорске

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск прошла встреча с жителями, посвященная модернизации местной котельной и теплосетей. В обсуждении участвовали депутат Госдумы Сергей Колунов, глава муниципалитета Константин Михальков, замминистра энергетики Московской области Аркадий Собенников, заместители главы округа Леонид Степанов и Эдуард Машковцев, а также представители ресурсоснабжающих организаций.

В настоящее время специалисты ведут масштабные работы по модернизации котельной и сетей. Помимо этого, в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов на старой котельной обновили насосное оборудование, теплообменники и системы химводоподготовки.

В штат муниципальной компании «ИКЖКХ» приняли специалистов, которые обладают компетенциями для эксплуатации как современного оборудования, так и котлов старого образца.

«Мы регулярно направляем средства на увеличение зарплат сотрудникам и модернизацию коммунальной инфраструктуры по всему округу — для нас это основной вектор работы, и мы ценим поддержку области в лице губернатора Андрея Воробьева. Спасибо жителям и коллегам за встречу, нам важно поддерживать диалог с каждым жителем и дать полное понимание ходу работ, особенно в зимний период», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Когда температура на улице опустилась до -15 градусов, активные жители посетили котельную и отметили, что оборудование выдает положенные 80 градусов. Нагрузку на данный момент обеспечивают два агрегата, при этом к сети могут быть подключены дополнительные мощности — котел 10ДКВР, либо 20ДКВР.