Насосное оборудование обновили на КНС в Воскресенске

Специалисты подразделения Мособлводоканала завершили ремонтные работы на канализационно-насосной станции на улице Карла Маркса в Воскресенске. Объект обеспечивает водоотведение микрорайона «Цемгигант», где проживают более 9,3 тысячи человек.

На станции установили дублирующий насос марки СД-250 мощностью 45 киловатт. Оборудование предназначено для резервирования основной насосной установки, что позволит избежать перебоев в работе системы водоотведения даже в условиях повышенной нагрузки или неожиданных поломок.

Микрорайон «Цемгигант» включает 125 многоквартирных и 994 частных жилых дома. Бесперебойная работа КНС имеет критическое значение для комфорта и безопасности всех проживающих там граждан. Установка дополнительного насоса обеспечит системе дополнительную надежность и позволит поддерживать стабильное водоотведение.