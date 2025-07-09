Насос заменили на канализационной станции № 1 в Любучанах

Жители Чехова сообщили в социальных сетях о том, что нечистоты сливаются с очистных сооружений в реку Рожайка. После обследования выяснили, что вышел из строя один насос, и приступили к его замене.

Администрация Чехова прокомментировала ситуацию, объяснив произошедшее техническими неполадками оборудования на канализационно-насосной станции № 1. Рабочие приступили к замене. Они должны справиться до 10 июля.

«По результатам проведенного межведомственного Штаба в Министерстве ЖКХ Московской области принято решение о включении в план мероприятий по модернизации КОС Любучаны в рамках государственной программы в 2028 году», — добавили в местной администрации.

Также чиновники планируют войти в государственную программу по модернизации четырех канализационно-насосных станций в поселке Любучаны в 2026–2027 годах.