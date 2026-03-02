Наследники авиации: трудовые династии аэропорта Шереметьево увековечили в росписи стен школы № 7 в Лобне
Художники расписали стены школы № 7 в Лобне в честь семей работников Шереметьево
На стенах школы № 7 в Лобне появились росписи, которые посвятили трудовым династиям, связанным с аэропортом Шереметьево. Над их созданием работала команда художников под руководством Алексея Шилова.
Особенности росписи
На стенах теперь можно увидеть изображения выпускников школы, их родителей и старших родственников, которые трудятся в авиационной отрасли.
Авторы показали представителей разных поколений, чтобы подчеркнуть преемственность профессии и семейные традиции. Проект задумывали как способ познакомить школьников с авиационными специальностями и одновременно создать в здании более живую и содержательную визуальную среду.
Главными сюжетами росписи стал сам аэропорт, а также истории людей, посвятивших ему жизнь. На презентацию пригласили сотрудников воздушной гавани, чьи семьи стали участниками проекта.
Герои изображений
Лобня расположена всего в трех километрах от аэропорта, поэтому многие жители города работают в авиации и нередко продолжают семейную профессиональную линию. Художники обсуждали детали проекта со специалистами аэропорта, которые поддержали идею и помогли собрать материалы.
Одна из героинь росписи, сотрудница аэропорта Алла Ерко, рассказала, что ее семья связана с авиацией уже более 160 лет: среди изображенных она узнала своего деда-инженера, работавшего еще в период, когда аэродром имел военное назначение.
Другая участница проекта, выпускница школы Екатерина Асташова, увидела на стене сцену из детства — момент, когда мать впервые доверила ей рабочее поручение. Возле каждой композиции разместили табличку с пояснениями, чтобы ученики могли прочитать историю семьи.
Вдохновение для учащихся
Один из школьников отметил, что такие изображения вдохновляют задуматься о будущей профессии в авиации.
По словам руководителя художественной группы, монументальная живопись в учебных пространствах не только украшает интерьер, но и формирует интерес к истории родного города и его профессиональным традициям.
Глава округа Анна Кротова подчеркнула, что Лобню часто называют городом летчиков благодаря тесной связи с аэропортом.