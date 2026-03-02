Наследники авиации: трудовые династии аэропорта Шереметьево увековечили в росписи стен школы № 7 в Лобне

На стенах школы № 7 в Лобне появились росписи, которые посвятили трудовым династиям, связанным с аэропортом Шереметьево. Над их созданием работала команда художников под руководством Алексея Шилова.

Особенности росписи

На стенах теперь можно увидеть изображения выпускников школы, их родителей и старших родственников, которые трудятся в авиационной отрасли.

Авторы показали представителей разных поколений, чтобы подчеркнуть преемственность профессии и семейные традиции. Проект задумывали как способ познакомить школьников с авиационными специальностями и одновременно создать в здании более живую и содержательную визуальную среду.

Главными сюжетами росписи стал сам аэропорт, а также истории людей, посвятивших ему жизнь. На презентацию пригласили сотрудников воздушной гавани, чьи семьи стали участниками проекта.