«Наша задача — показать плечо поддержки». Министр Воропанов — о программе «Герои Подмосковья»
Глава Минэнергетики Подмосковья рассказал о кадровой программе для ветеранов СВО
Кадровая программа для бойцов СВО «Герои Подмосковья» продолжается. В финал вышли 70 военнослужащих, среди которых — Вячеслав Артемов и Юрий Калинаускас. После возвращения с фронта они решили пройти обучение, чтобы продолжить приносить пользу стране.
В ходе обучения ветераны изучают основы государственного управления и проходят стажировки под руководством опытных наставников из числа представителей правительства, глав округов и депутатов Мособлдумы. На одной из них они узнали больше о нормативно-правовых актах, которые регламентируют реализацию полномочий регионального Минэнергетики в области топливно-энергетического комплекса
«Стажировка — это важная часть проекта, который инициировал наш губернатор. Мы познакомились с каждым из участников. Наша задача — показать плечо поддержки, показать помощь, чтобы напомнить нашим героям о мирном времени. О том, что здесь тоже необходимо работать и без тыла никакой победы быть не может», — сказал глава Минэнергетики Подмосковья Сергей Воропанов.
Проект стал продолжением федеральной программы «Время героев». На протяжении года участники пройдут четыре модуля: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.
Узнать больше об условиях участия и подать заявку можно по ссылке.