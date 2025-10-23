Кадровая программа для бойцов СВО «Герои Подмосковья» продолжается. В финал вышли 70 военнослужащих, среди которых — Вячеслав Артемов и Юрий Калинаускас. После возвращения с фронта они решили пройти обучение, чтобы продолжить приносить пользу стране.

В ходе обучения ветераны изучают основы государственного управления и проходят стажировки под руководством опытных наставников из числа представителей правительства, глав округов и депутатов Мособлдумы. На одной из них они узнали больше о нормативно-правовых актах, которые регламентируют реализацию полномочий регионального Минэнергетики в области топливно-энергетического комплекса

«Стажировка — это важная часть проекта, который инициировал наш губернатор. Мы познакомились с каждым из участников. Наша задача — показать плечо поддержки, показать помощь, чтобы напомнить нашим героям о мирном времени. О том, что здесь тоже необходимо работать и без тыла никакой победы быть не может», — сказал глава Минэнергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Проект стал продолжением федеральной программы «Время героев». На протяжении года участники пройдут четыре модуля: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.

Узнать больше об условиях участия и подать заявку можно по ссылке.